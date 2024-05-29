消息称三星 6 月公布 SF1.4 计划，量产提前至 2026 年

IT之家 5 月 29 日消息，韩媒 Business Korea 报道，三星有望今年 6 月公布 1nm 工艺计划，并计划将量产计划从 2027 年提前至 2026 年。

三星原本计划在 2027 年量产 SF1.4 工艺，而最新报道称将提前至 2026 年。

IT之家从报道中获悉，三星电子晶圆代工业务部计划于 6 月 12 日至 13 日在美国硅谷举办晶圆代工和 SAFE 论坛，届时将公布其技术路线图和加强晶圆代工生态系统的计划。

根据三星之前的路线图，2 纳米 SF2 工艺将于 2025 年亮相。与 3 纳米的第二代 3GAP 工艺相比，在相同频率和复杂度的情况下，它的能效提高了 25%，在相同功耗和复杂度的情况下，它的性能提高了 12%，同时芯片面积减少了 5%。

台积电计划在 2027 年达到 A16 节点（1.6 纳米）。根据 TechNews 此前援引国外媒体的报道，台积电预计将于 2027-2028 年左右开始量产 1.4 纳米。

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