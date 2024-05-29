日本一男子用 AI 制作勒索软件被逮捕，妄想“轻松赚钱”

IT之家 5 月 29 日消息，据日本时事通信社报道，日本东京警方逮捕了一名 25 岁男子，原因是其涉嫌利用网络上免费的生成式人工智能工具制作恶意软件。

图源 Pixabay

该男子是来自川崎市的 Ryuki Hayashi，据警方透露，利用生成式人工智能技术制造恶意软件并因此遭到执法部门打击的案例鲜少发生。Hayashi 对指控供认不讳，据称他表示自己想要“轻松赚钱”，并且认为人工智能“无所不能”。

据警方透露，2023 年 3 月，该嫌疑人隐瞒编写病毒的犯罪目的，向多个 AI 发出指令制作勒索型计算机病毒，这种软件会加密计算机上的数据，犯罪者从而达到勒索钱财的目的。不过，由于 Hayashi 据信未能获取将恶意软件投入使用的必要程序，因此警方认为该软件并未造成任何实际损害。

IT之家注意到，许多生成式人工智能服务商会采取措施，防止用户通过其平台进行创建恶意软件或其他犯罪行为的提问。据悉，Hayashi 此前是一名工厂工人，并非恶意软件方面的专家。他通过网络教程学习了如何向人工智能工具提问，以获取有关创建恶意软件的信息。

今年 3 月，Hayashi 因涉嫌使用假身份证办理他人名下的手机卡而被捕，警方由此开始怀疑其制造恶意软件。

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