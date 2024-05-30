Krafton 回应《绝地求生》游戏开箱概率造假：正配合韩国监管部门进行调查

IT之家 5 月 30 日消息，韩国公正交易委员会 5 月 28 日宣布前往 Krafton 和 Com2us 游戏公司就关于“抽奖概率造假”的控诉进行调查，主要涉及《绝地求生》和《Starseed：Asnia Trigger》两款游戏。

《Starseed：Asnia Trigger》是一款包含大量动作元素的 AI 美少女养成 RPG 游戏，已于今年 3 月在海外上线，登陆 Android、iOS 平台。故事背景设定在一个虚拟世界中，为防止人类灭绝，玩家将与 AI 美少女一起战斗，主要包含收集、培育各种真人比例美少女角色。

韩国公正交易委员会表示，最近接到玩家投诉举报，称《绝地求生》与《Starseed：Asnia Trigger》两款游戏中公示的抽奖概率与实际中奖率不符，严重损害了玩家利益。

对此， Krafton 和 Com2us 都发表了回应，前者表示正虚心配合接受调查，后者表示“确实进行了调查”但“无法确认具体是什么原因招致调查”。

据IT之家所知，韩国公正交易委员会此前已就“游戏道具概率造假问题”先后对《天堂 M》运营公司 NCSoft、《仙境传说 Online》运营公司 Gravity、《夜鸦（knight crow）》运营公司 Wemade 等游戏公司进行了调查。

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