因暗改《冒险岛》等游戏道具随机抽取概率，Nexon 被韩国罚款 116 亿韩元

IT之家 1 月 3 日消息，韩国公正交易委员会周三宣布决定暂时对 Nexon 处以 116 亿韩元（IT之家备注：当前约 6333.6 万元人民币）罚款，原因是该公司涉嫌在游戏内道具方面对用户进行欺诈。

经过调查发现，Nexon 在 2010 年到 2021 年期间曾多次暗中调整《冒险岛》《泡泡斗士》等热门游戏的随机道具概率，使用户处于不利地位，此举违反了《电子商务消费者保护法》。

大家可能觉得 116 亿韩元（当前约 6333.6 万元人民币）也不是很多，但实际上这已经是迄今为止韩国公正交易委员会（KFTC）对违反该法案的企业征收的最大一笔罚款。

据介绍，Nexon 于 2010 年 5 月在《冒险岛》中上线了“魔方”玩法，简单来说就是可以重置游戏角色所穿戴装备的词条属性，这也是玩家提高战力的必要途径之一。数据显示，“魔方”约占《冒险岛》总收入的 30%，并成功带动了 Nexon 的利润增长。

▲ 图源：韩国公正交易委员会

官方调查发现，Nexon 在“魔方”的销售过程中偷偷改变了其中的概率算法，使得用户获得潜在需要选项的概率降低或为零.

公平贸易委员会解释说，Nexon 向玩家暗示这是他们可以“通过探险发现”的（变化），同时还指示客服“应该在适当的时候再回复与概率相关的询问”。

调查结果显示，Nexon 在 2010 年 5 月刚推出“魔方”时将选项出现的概率设定为相等，但从 2010 年 9 月 15 日开始悄悄改变了概率结构，因此后来很难再随机到玩家追求的热门选项，但他们并未告知用户。此外，从 2011 年 8 月 4 日至 2021 年 3 月 4 日，Nexon 再次改变了概率结构，导致玩家在使用“魔方”时“根本不会出现用户‘偏好度较高’的某些选项”。

此外，Nexon 在 2011 年 8 月 4 日发布的通知还谎称“魔方功能并没有改变”，尽管他们当时已经暗改了其中的随机抽取概率。

2013 年 7 月 4 日，Nexon 又推出了“黑色魔方”，玩家可以借此打造最高级别的装备（传奇级），最初概率设定为 1.8%，但该公司后来在 2013 年 7 月至 12 月期间将概率下调至 1.4%，2016 年 1 月再次下调至 1%，同样未告知用户。

▲ 每个红色魔方售价为 1200 韩元（当前约 6.552 元人民币），黑色魔方为 2200 韩元（当前约 12 元人民币）。

除此之外，KFTC 还表示 Nexon 同样在《泡泡战士》等游戏中存在类似的暗改行为。

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