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超薄全嵌机身：小米米家滚筒洗衣机 10kg 冰白款 943 元发车

2024/5/30 14:50:48 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
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小米米家滚筒洗衣机 10kg 冰白款开售于 2024 年 1 月 1 日，发售价为 1399 元。

京东 618 大促期间，现在支付 20 元定金，预售价为 1299 元：

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  • 以旧换新补贴 140 元；

  • 晒单返 30 元；

到手价为 1299-5.2-100-40-20-20-140-30=943 元：

京东小米米家 10 公斤滚筒洗衣机超薄全嵌机身折后 943 元领 60 元券

变频电机质保 10 年，洗衣机整机质保 3 年。

以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

另外，今日可领京东 618 无门槛红包，即领即用：点此抽今日红包

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IT之家从商品页面获悉，这款洗衣机主打“超薄全嵌”，机身厚度为 507mm。智能化方面，这款洗衣机接入了澎湃智联系统，支持米家 App 远程操控、小爱语音控制和全屋互联，后续还支持通过 OTA 升级来不断更新各种洗衣模式。

这款新品洗衣机搭载 DD 直驱电机，拥有 525mm 大筒径、1.1 的洗净比，配备炫彩大屏，支持蒸汽除菌螨，号称能够实现 99.999% 除菌率以及 100% 除螨率。

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该产品还提供了 25 种衣物专属呵护程序，针对羊毛、羽绒、真丝等多种面料提供对应洗涤程序；还有婴童洗、内衣洗、专衣专洗等模式。

此外，这款产品还支持“省时节能智能洗”，可智能感知衣重，从而智能匹配水量和时长，将效率提升 15%。

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关键词：小米滚筒洗衣机

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