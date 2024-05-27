1641 元 3 期免息：小米巨省电空调 1.5 匹京东官方发车（新一级能效）

小米 米家空调巨省电 1.5 匹 KFR-35GW / N1A1 发布于 2022 年 9 月 30 日，上市定价为 2599 元，首发价 2199 元。

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** 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK。

小米米家空调巨省电 1.5 匹符合国家新一级能效标准，官方宣传在相同条件下，相比原一级能效壁挂空调，一年可省约 91 度电，省钱 45.5 元。

同时，该空调采用直流变频压缩机，其全封闭旋转式压缩机采用永磁稀土材料转子，能平稳运行，寿命持久且减少耗电。

小米米家空调巨省电 1.5 匹拥有 660m³/h 循环风量，将预设温度的空气及时送到全屋，实现快速制热制冷。同时，小米米家空调巨省电 1.5 匹适用面积为 16-20㎡。

当用户的小米手环监测到熟睡状态时，小米米家空调巨省电 1.5 匹将会自动开启睡眠模式，运行声音可低至 23dB (A)，不打扰用户睡眠。

小米米家空调巨省电 1.5 匹采用抗菌防霉过滤网，当过滤网堵塞时，可通过手机通知提醒用户。同时，小米米家空调巨省电 1.5 匹支持米家智能生态，用户可通过米家 App、小爱同学语音控制该空调。

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