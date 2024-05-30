500 万像素 + 3K 画质：小米智能摄像机 3 云台版 188 元百亿补贴

小米智能摄像机 3 云台版发布于 2023 年 5 月 10 日，500 万像素 + 3K 画质，发售价为 279 元。

京东 618 大促期间，百亿补贴价为 208.9 元，31 日晚 8 点叠加 20 元优惠券，到手价为 188.9 元：

20 元优惠券：点此领取。（31 日 20 点可用）

另外，今日可领京东 618 无门槛红包，即领即用：点此抽今日红包。

据官方介绍，小米智能摄像机 3 云台版内置米家安全芯片 MJA1，每颗芯片具有唯一的私钥和证书，保障数据通信和隐私安全，可自定义设置休眠时间；采用 500 万像素摄像头，支持 3K 画质 (分辨率 2960 X 1666)；采用超微光全彩，内置高感光灵敏度图像传感器，适应暗光环境，内置 8 颗红外补光灯；支持人形侦测，有人来会主动通知；支持 AI 人脸识别，查看熟人或者是陌生人。

小米智能摄像机 3 云台版采用双电机云台，手机操控镜头上下左右旋转，水平可视角度 360 度，垂直可视角度为 109 度，支持人形移动追踪；支持双向语音实时通话，8 米远程拾音，采用独立音腔大直径扬声器，搭配麦克风智能降噪；支持小米生态多终端联动，包括手机、平板电脑、小爱音箱和小米电视等查看摄像机画面，还可与其他米家智能设备搭配使用，比如小米智能门锁、智能台灯等，按需设定智能场景模式。

IT之家附上小米智能摄像机功能差异表，如下：

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】