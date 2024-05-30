HarmonyOS NEXT Beta 招募入口现身华为 HDC2024 开发者大会官网

IT之家 5 月 30 日消息，华为 HDC 2024 开发者大会将于 6 月 21 日-23 日在东莞举行，届时将带来 HarmonyOS、盘古大模型、昇腾 AI 云服务、GaussDB 数据库等最新成果。

目前华为 HDC 2024 开发者大会官网已出现 HarmonyOS NEXT Beta 招募入口，官方描述为“了解并尝鲜体验 HarmonyOS Beta 系列版本最新特性，体验产品功能优化。”

华为 HDC 2024 开发者大会还将提供 HarmonyOS 公开课、HarmonyOS 极客马拉松、CodeLabs 训练营（三丫坡）、Tech.Hour、产品体验官、极客挑战赛、CodeLabs 训练营（溪村）、扫地僧见面会、音乐节和嘉年华等活动。

IT之家此前报道，目前已经有不少博主曝光鸿蒙 HarmonyOS NEXT 手机 / 笔记本等产品界面，今天博主 @李昂昂昂啊 展示了相关系统开发者版的设置截图，其中显示系统版本号为 3.0.0.22。

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