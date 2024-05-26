博主展示鸿蒙 HarmonyOS NEXT 系统截图，6 月 21 日华为开发者大会 HDC.2024 正式揭晓

IT之家 5 月 26 日消息，随着华为 HDC.2024 开发者大会不断临近，目前已经有不少博主曝光鸿蒙 HarmonyOS NEXT 手机 / 笔记本等产品界面，今天博主 @李昂昂昂啊 展示了相关系统开发者版的设置截图，其中显示系统版本号为 3.0.0.22。

据介绍，华为开发者大会 HDC2024 将于 2024 年 6 月 21 日-23 日举行，届时开启 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版 Beta 测试。

目前已有超过 4000 个应用加入鸿蒙生态。华为对鸿蒙生态的目标十分明确，计划在 2024 年打造 5000 个“纯血”鸿蒙原生应用，最终实现 50 万个原生应用的宏伟目标。今年四季度，面向消费者的 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版商用版本也将正式发布。

另据IT之家先前报道，有消息称华为将在下半年还将带来鸿蒙 HarmonyOS NEXT 全场景新品，包括“直板旗舰、折叠旗舰、中端机、平板、手表”等设备；现阶段的鸿蒙 NEXT“各种常用 App 都在积极适配，不过部分功能还没开发完成，会提示鸿蒙系统暂不支持”、“新版本流畅度基本追平现在的鸿蒙 HarmonyOS 4.0 版本”。

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