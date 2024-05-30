商汤推出粤语版商量语言 / 多模态大模型，可深入理解粤语俚语、粤文化

IT之家 5 月 30 日消息，据商汤科技官方公众号，在 5 月 29 日香港举办的“商量粤语版发布会暨商汤科技十周年志庆启动礼”上，商汤宣布将免费向粤语区用户推出粤语大模型 Web 版及 App 版，“商量语言大模型粤语版”及“商量多模态大模型粤语版”即日起向企业用户开放 API。

商汤科技董事长兼 CEO 徐立表示，“商汤科技十年前于香港成立，在这个地方推出商量粤语版，对我们来说有着重大的意义。凭借日日新大模型 5.0 系列的创新产品及其巨大潜力，我们致力推动香港人工智能生态系统的发展。”

据介绍，商汤“日日新 5.0”（IT之家注：已于 4 月发布）针对粤语环境进行了多项本地化设置，对粤语俚语及粤文化理解深入，官方更称可为大湾区等粤语地区用户提供更优质且更贴合使用习惯的语言模型。

除了文字交互，商量粤语版 App 还可以通过粤语语音识别能力及粤语文字转语音功能，为用户提供语音交互功能。此外，“商量多模态大模型粤语版”整合了多模态数据和超长文理解、思考、生成的能力，支持上传 50 个文档，并可短时间内对财报数据、复杂图表等予以对比分析、输出结果。

官方表示，面向粤语区用户推出的粤语大模型 Web 版及 App 版将“很快问世”。

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