欧空局 Hera 任务即将启动，将详细评估 NASA 撞击小行星的效果

IT之家 5 月 30 日消息，欧洲航天局（ESA）正在进行 Hera 任务的最后测试，该任务计划于今年 10 月发射，以调查一颗在 2022 年被美国宇航局（NASA）故意撞击的小行星。此次任务旨在收集有关撞击的更准确信息，帮助开发用于偏转小行星轨道、保卫地球的系统。

Hera 任务的航天器目前正在进行飞行前测试，同时也在测试用于绕双小行星系统迪迪莫斯 (Didymos) 和迪摩弗斯 (Dimorphos) 运行的制导导航控制 (GNC) 系统。西班牙和德国正在使用 Hera 航天器组件的复制品，通过虚拟测试来验证 GNC 系统的性能。

据IT之家了解，自主运行的 Hera 任务的主要目标之一是评估美国宇航局的双小行星重定向测试 (DART) 任务撞击的小行星迪摩弗斯发生的变化，这将为行星防御系统研发提供重要参考。执行这项任务本身就极具挑战，因为这颗双小行星系统的引力场强度仅为地球的几万分之一，自主导航难度极大。此外，DART 探测器的撞击改变了迪摩弗斯围绕迪迪莫斯运行的轨道，并可能大幅改变了小行星的整体形状。

Hera 任务今年 10 月发射后的时间表

欧空局制导导航控制工程师耶稣・吉尔・费尔南德斯 (Jesus Gil Fernandez) 表示，目前欧空局正专注于 Hera 后续的近距离操作阶段的制导导航控制系统，该系统能让探测器接近这颗双小行星系统至 1 公里以内。与自动驾驶汽车背后的技术类似，Hera 的 GNC 系统将使用来自各种不同数据源的信息来确保在迪迪莫斯周围安全运行。

如果 Hera 任务能够在今年 10 月成功发射，探测器将在太空中飞行两年，并在 2026 年 10 月抵达迪迪莫斯双小行星系统之前，通过飞越火星的方式来获得额外的速度并观测火星的卫星火卫二 (Deimos)。

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