打造“有生命的世界”，《怪物猎人：荒野》游戏新预告发布

IT之家 5 月 31 日消息，在今天召开的 State of Play 2024 活动中，卡普空分享了《怪物猎人：荒野》（Monster Hunter Wilds）的新游戏预告，包括一些自由的战斗、一个看起来相当黑暗的世界，以及一些新的怪物，官方将这款新游戏内部场景描述为“一个有生命的世界”。

《怪物猎人：荒野》最初于 2023 年 TGA 颁奖典礼上公布，计划于 2025 年登陆 PS5、Xbox Series X / S 和 PC，卡普空表示本作将带来崭新且极致的狩猎动作游戏体验。

IT之家今年 3 月援引消息源 Dusk Golem 报道，《怪物猎人：荒野》将是卡普空迄今为止尝试过的最大的游戏。

曝料称卡普空于 2019 年就已经启动了《怪物猎人：荒野》的开发工作，意味着这款游戏在卡普空的开发实验室里酝酿了 6 年之久。

Golem 曝料称游戏制作人“完全放手”（complete freedom）《怪物猎人：荒野》发展，意味着这款游戏中会包含很多《怪物猎人：世界》此前废弃的创意和玩法。

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