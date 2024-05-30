微软发布 DirectSR 预览版，为 DX12 游戏统一支持“红蓝绿”三家超分辨率技术

IT之家 5 月 30 日消息，微软公司今天发布新闻稿，宣布以预览版的形式发布 DirectSR，整合支持 AMD 的 FSR、英特尔 XeSS 和英伟达的 DLSS “红蓝绿”三家超级分辨率（Super Resolution）技术。

DirectSR 是一个全新的 API，其目的是标准化 D3D12 游戏中的 SR 支持，方便开发者使用单一代码路径，将 DLSS、FSR 和 XeSS 无缝集成到 DirectX 12 游戏中。

DirectSR 现已通过微软的 Agility SDK 1.714.0 预览版发布，内置 FSR 2.2 支持。DirectSR 对 DLSS 和 XeSS 的支持可以通过英特尔和 Nvidia 的最新驱动程序获得。

微软的新 API 通过一组通用的输入和输出实现了多厂商的升级，将 AMD、Intel 和 Nvidia 的升级解决方案统一在一个接口下。

IT之家注：此前游戏如果想要实现超级分辨率技术，除了使用虚幻引擎 5 等带有专门采样的插件之外，开发者需要使用独立的 SDK 手动实现。而现在通过微软的 DirectSR，可以一次性实现三种上采样技术，减少了开发人员将 DLSS、FSR 和 XeSS 集成到游戏中的工作量。

从技术上讲，DirectSR 的功能已经出现在 Nvidia 的 Streamline SDK 中，该 SDK 已经推出两年，但还没有被广泛用于整合 DLSS 以外的其他功能。

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