卡普空游戏《怪物猎人：世界》Steam 国区降至 48.84 元新史低，《冰原》73.26 元

IT之家 5 月 30 日消息，卡普空《怪物猎人：世界》于 5 月 18 日宣布 Steam 永久性降价，该系列现已在 Steam 平台开启促销活动，《怪物猎人：世界》及其 DLC“冰原”迎来新史低，目前好评率达 91%：

《怪物猎人 世界》新史低 ——48.84 元

《怪物猎人世界：冰原》新史低 ——73.26 元

《怪物猎人世界：冰原》豪华版 新史低 ——97.26 元

《怪物猎人世界：冰原》大师版 新史低 ——98.01 元

《怪物猎人世界：冰原》大师豪华版 新史低 ——122.01 元

《怪物猎人 崛起》平史低 ——49.5 元；豪华版 ——78.71 元

《怪物猎人 崛起：曙光》平史低 ——98.34 元，双重豪华版 ——121.8 元

怪猎系列 20 周年合集包（世界和崛起双本体）新史低 ——73.75 元

怪猎系列 20 周年完整合集包 ——278.25 元

5 月 14 日，卡普空还宣布《怪物猎人》系列全球累计销量突破 1 亿份，其中《怪物猎人：世界》销量已超过 2500 万份（包含冰原在内）并持续刷新记录，《怪物猎人：崛起》销量突破 1500 万份，《怪物猎人：崛起 曙光》销量突破 800 万份。

为庆祝《怪物猎人》诞生 20 周年，该系列最新作《怪物猎人：荒野》将于 2025 年初登陆 PC（Steam） 、PlayStation 5、Xbox series 平台。

实际上，Golem 之前就爆料称卡普空于 2019 年就已经启动了《怪物猎人：荒野》的开发工作，意味着这款游戏在卡普空的开发实验室里酝酿了 6 年之久。

Golem 曝料称游戏制作人“完全放手”《怪物猎人：荒野》发展，意味着这款游戏中会包含很多《怪物猎人：世界》此前废弃的创意和玩法。

此外，Golem 在曝料中表示《怪物猎人：荒野》将会是“完全开放的世界”，IT之家此前报道，《生化危机 9》和《怪物猎人：荒野》将类似于《龙之信条 2》，采用基于 RE 引擎的全新开放世界技术。

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