索尼篡改顽皮狗工作室负责人采访内容，引发争议后撤稿并道歉

IT之家 5 月 30 日消息，索尼上周发布了一篇宣扬其长期“创意娱乐愿景”的文章，其中包含了对旗下重要员工的采访。顽皮狗工作室（开发了《最后生还者》和《神秘海域》系列）的总监 Neil Druckmann 也在受访之列，然而这篇访谈却在游戏界引起了争议。

根据索尼发布的访谈内容，Druckmann 表示人工智能可以“创造细致入微的对话和角色”，并且暗示顽皮狗正在开发的新游戏（尚未正式公布）“将重新定义主流游戏认知”。这些言论对于一位备受粉丝爱戴的工作室总监来说显得颇为夸张，也颇具争议。

问题在于，Druckmann 遭到了自己雇主的“严重曲解”。IT之家注意到，索尼发布访谈后几天，Druckmann 在社交媒体上表示“这并不是我所说的内容”。随后，他还通过发布原始采访部分内容表达了不满（Engadget 称 Druckmann 的措辞还算客气，毕竟谁都不会轻易得罪衣食父母）。

游戏记者 Stephen Totilo 也分享了 Druckmann 原话与索尼发布的内容的对比，并加粗了 Druckmann 从未说过却出现在索尼访谈中的话。结果显示，索尼几乎是凭空杜撰了大部分内容，这无疑引发了玩家的愤怒。

事发五天后，索尼终于做出了回应，将这篇访谈从官网移除。而且他们并没有简单地删除页面，而是替换成了致歉声明，为“给 Neil 和顽皮狗团队带来的任何负面影响道歉”。

道歉声明中的一段话是：“在重新审阅我们最近对顽皮狗 Neil Druckmann 的采访时，我们发现了一些重大错误和不准确之处，这些错误并不代表他的观点和价值观（包括动画、写作、技术、人工智能和未来项目等主题）。”换句话说，Druckmann 在访谈中提到的大部分内容，索尼都进行了篡改。

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