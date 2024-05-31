小米米兔儿童手表 S1 开售：支持心率血氧检测、微信等功能，1199 元

IT之家 5 月 31 日消息，小米米兔儿童手表 S1 现已在京东等电商平台开售，首发到手价为 1199 元。

IT之家获悉，米兔儿童手表 S1 支持“GPS、北斗、GLONASS、GALILEO、QZSS”五大卫星定位系统和定位技术，提供 90 天高精度轨迹查询、室内定位、商场定位、AI 定位以及位置追踪。当孩子佩戴手表进出家、学校、危险区域，或是在途中有偏移轨迹、长时间逗留等情况时，家长能够及时收到提醒。

此外，这款手表还具备健康监测功能，支持全天监测孩子的脑疲劳、视疲劳、压力、情绪、心率和血氧等生理指标。同时，手表还收录了跳绳、跑步、立定跳远等 9 个系列共 100 多门课程。

在硬件配置上，米兔儿童手表 S1 配备了一块 1.78 英寸的 LCD 屏，分辨率为 448 x 368，还拥有 1GB 的 RAM 和 8GB 的存储空间。

此外，手表还配备了前置 5MP 和后置 8MP 的摄像头，方便孩子进行视频通话和拍照，采用表身可分离设计。产品可与手机版微信及 QQ，其他品牌儿童手表版微信及 QQ 加好友、发文字、发表情包、语音通话、视频通话。

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