重大突破！中美科研团队公布迄今最清晰的线粒体蛋白解析图像

IT之家 5 月 31 日消息，南京中医药大学于 5 月 29 日发布通讯稿，表示其医学院朱家鹏教授联合耶鲁大学张凯教授组建研究团队，公布了迄今为止最清晰的线粒体蛋白解析图像。

相关成果发表在《Nature》上，这也是南京中医药大学首次以第一单位在《自然》发表研究性论文。

该研究突破了“蛋白质纯化”的传统概念，直接以线粒体成像，首次实现了线粒体原位膜蛋白的高分辨结构解析，得到呼吸链超级复合体的最真实最清晰的三维结构，为氧化磷酸化这一最基本的生命过程的研究提供了坚实理论基础。

实验研究图

朱家鹏研究团队突破了蛋白质纯化的传统概念和冷冻电子显微镜技术的束缚，首次实现了在完整的细胞器水平上对心脏来源的线粒体进行超高分辨率成像，可直接从线粒体上精准捕获生命过程的一瞥，精确到了近乎原子级别的细节。

该研究展现了呼吸链在线粒体上的排布，观测到生理状态下天然底物运作的微观过程，精确定位了呼吸链蛋白质的侧链结构，达到了前所未有的 1.8 埃（原子尺度的一种度量单位）的分辨率，意味着可观测到蛋白质中几乎每一个原子的位置。

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