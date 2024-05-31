新增“离线游戏”等功能，微软第一方《红霞岛》上线“最终更新”

IT之家 5 月 31 日消息，据 B 社 X 平台官方账号，《红霞岛（Red Fall）》“最终更新”已经在 PC / Xbox 上线，主要新增了“离线游戏”功能、在单人模式下暂停游戏的功能、更多 BOSS 巢穴，同时还添加了一个名为“社区地位”（Community Standing）的声望栏，玩家可以通过完成安全屋任务、解救平民和击杀地下 Boss 来提升自己的等级，这些任务会解锁多达 39 个永久 Buff。

参考IT之家此前报道，《红霞岛》由 B 社旗下开发商 Arkane Studios 打造，是微软 Xbox 的一款“重磅游戏”，不过本作却首发失利，成为了该公司有史以来反响最差的游戏。

在 5 月 7 日，微软决定关闭本作开发商 Arkane Studios，Xbox Game Studios 负责人 Matt Booty 声称这是出于“资源重组考虑”，官方同时表示将为游戏推出 4 号最终补丁，其中最大的亮点就是添加玩家期待的离线模式。而游戏服务器“将保持在线以供玩家继续游玩”。

截至IT之家发稿，本作目前在 Steam 平台好评率为 34.68%“多半差评”，玩家差评主要围绕本作放弃支持、缺失游戏性、数字版定价较高、“阉割”过场动画、Bug 较多等。

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