小米手机官宣：Civi 系列与迪士尼中国合作 1 周年特别活动下周见

IT之家 5 月 31 日消息，小米手机今日宣布，Civi 系列与迪士尼中国合作 1 周年特别活动即将上线，下周见。

根据此前曝光消息，小米本次联名机型预计为 CIVI 4 Pro 迪士尼公主版，新机在澎湃 OS 代码中代号为“chenfeng”，内部型号为“N9”。不过，目前新机的具体设计仍然未知，预计会和之前发布的特别版一样，预装迪士尼主题的 UI，提供特殊相机水印。

▲ IT之家图赏：小米 CIVI 4 Pro 常规版

作为参考，小米 CIVI 4 Pro 常规版本搭载骁龙 8s Gen 3 芯片组，6.55 英寸 AMOLED 面板，分辨率为 1236 x 2750，刷新率为 120Hz，峰值亮度可达 3000 尼特。双自拍摄像头，后置三摄。此外，小米 CIVI 系列的另一大亮点是轻薄的设计，CIVI 4 Pro 的厚度仅为 7.5mm，拥有 4700mAh 电池，并支持 67W 有线充电。

关于小米 CIVI 4 Pro 迪士尼合作版机型的具体上线时间，感兴趣的朋友可以关注IT之家后续报道。

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