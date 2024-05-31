美国最大票务网站 Ticketmaster 遭黑客入侵，消息称 5.6 亿客户信息流向暗网黑市

IT之家 5 月 31 日消息，安全公司 Hackread 近日发布报告，声称他们观察到黑客组织 Shiny Hunters 在暗网兜售“来自售票平台 Ticketmaster 的 1.3TB 数据”，相关数据据称“涉及 5.6 亿名用户”，黑客将数据“明码标价”为“价值 50 万美元（IT之家备注：当前约 362.5 万元人民币）的数字货币”。

▲ 图源安全公司 Hackread

据悉，Ticketmaster 是美国最大的票务销售平台，业务遍及全球多个国家地区。它曾经出现许多争议，包括票价不透明；曾在 2020 年被指控非法访问竞争对手的系统；在 2022 年 11 月销售 Taylor Swift 巡回演唱会门票的第一天就出现系统瘫痪；还在上周被美国司法部控告违反《反垄断法》，美司法部上周已正式向其提起反垄断诉讼，明确要求将这个控制美国演唱会门票七成市场份额的票务巨头一分为二。

安全公司 Hackread 表示，据他们观察，黑客组织 Shiny Hunters 声称已经成功获得了 Ticketmaster 的用户数据库权限，下载了大量的隐私信息，其中涉及用户姓名、住址、电子邮件地址、电话号码、票务详情、活动细节、订购信息，以及部分用户的信用卡（包括姓名、卡片后四位数字与信用卡到期时间）信息。

不过目前 Ticketmaster 暂未对此作出官方回应，IT之家将继续跟踪报道。

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