首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智能时代>人工智能

OpenAI 推出为大学开发的 ChatGPT Edu 教育版，对话和数据不用于训练模型

2024/5/31 11:38:02 来源：IT之家 作者：沛霖（实习） 责编：沛霖
评论：
感谢IT之家网友 咩咩洋Diixx 的线索投递！

IT之家 5 月 31 日消息，OpenAI 在 5 月 30 日宣布推出 ChatGPT Edu，该版本为大学设计，面向学生、教职员工、研究人员和校园运营部署 AI，同时该版本的对话和数据不会用于训练 OpenAI 模型

ChatGPT Edu 由 GPT-4o 驱动，能够在文本和视觉之间进行推理，并使用数据分析等高级工具。这个新产品包括企业级的安全性和管理，OpenAI 称价格对教育机构来说比较实惠

OpenAI 表示，ChatGPT 可以帮助完成校园内的各种任务，例如为学生提供个性化辅导和审阅简历，帮助研究人员撰写资助申请，并协助教师进行评分和反馈。

IT之家附 ChatGPT Edu 功能特点：

  • 使用 GPT-4o，在文本解释、编码和数学方面表现出色

  • 支持高级功能，如数据分析、网页浏览和文档摘要

  • 支持构建 GPTs，并在大学工作区内共享

  • 比免费版 ChatGPT 限制更少

  • 改进的语言能力在质量和速度方面都有提升，支持超过 50 种语言

  • 强大的安全性、数据隐私和管理控制

  • 对话和数据不会用于训练 OpenAI 模型

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：openaiChatGPT Edu

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用