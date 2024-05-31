OpenAI 推出为大学开发的 ChatGPT Edu 教育版，对话和数据不用于训练模型

IT之家 5 月 31 日消息，OpenAI 在 5 月 30 日宣布推出 ChatGPT Edu，该版本专为大学设计，面向学生、教职员工、研究人员和校园运营部署 AI，同时该版本的对话和数据不会用于训练 OpenAI 模型。

ChatGPT Edu 由 GPT-4o 驱动，能够在文本和视觉之间进行推理，并使用数据分析等高级工具。这个新产品包括企业级的安全性和管理，OpenAI 称价格对教育机构来说比较实惠。

OpenAI 表示，ChatGPT 可以帮助完成校园内的各种任务，例如为学生提供个性化辅导和审阅简历，帮助研究人员撰写资助申请，并协助教师进行评分和反馈。

IT之家附 ChatGPT Edu 功能特点：

使用 GPT-4o，在文本解释、编码和数学方面表现出色

支持高级功能，如数据分析、网页浏览和文档摘要

支持构建 GPTs，并在大学工作区内共享

比免费版 ChatGPT 限制更少

改进的语言能力在质量和速度方面都有提升，支持超过 50 种语言

强大的安全性、数据隐私和管理控制

对话和数据不会用于训练 OpenAI 模型

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