OpenAI 联合创始人 Greg 最新采访：为什么 OpenAI 最先做出 GPT-4？

为什么是 OpenAI 首先开发出像 GPT-4 这样强大的模型？联合创始人 Greg 在接受采访时透露，团队中不仅仅有学术背景的研究型人才，同时还有优秀的工程人才，这使得他们能够从不同的角度解决问题，更有效地推动项目进步。

凯文・凯利在《5000 天后的世界》一书中预测，称雄 AR 世界的不会是 GAFA—— 如今的科技四大巨头。

纵观颠覆性技术的发展史，一个领域的主导者从来无法在下一个时代的平台上继续称雄，因为它们的成功会成为它们最大的桎梏。

事实仿佛真的如此。即便谷歌疯狂自证在 AGI 领域的实力，但却只能在 OpenAI 身后追赶。

为什么大企业无法创新？为什么是 OpenAI 首先开发出像 GPT-4 这样强大的模型？即使像 Google、Meta 有那么雄厚的资本，那么多人才储备也没有做到？

5 月 15 日，可汗学院（Khan Academy）的 CEO 兼创始人萨尔曼・可汗（Sal Khan）对 OpenAI 联合创始人兼总裁格雷格・布罗克曼（Greg Brockman）进行了一段采访，这段采访或许能够帮助我们找到答案。

研究与工程并重

OpenAI 日前向公众揭秘了 Omni 团队，团队成员年龄和司龄的年轻化，以及团队管理的扁平化引发了网友热议。其实在成员组合方面，也「暗藏玄机」。

OpenAI 的团队不仅有学术背景的研究型人才，同时还有优秀的工程人才，这种组合使他们能够从不同的角度解决问题，更有效地推动项目进步。

Khan 询问 Brockman「你们认为自己做了什么才能达到如今的地位？在这个领域，有许多人在努力工作，也有许多资源雄厚的大型组织。你们认为自己做了什么与众不同？是因为你们的方法不同，还是有其他原因？」

Greg Brockman 坦言「这是个很好的问题。我认为我们是更大趋势或历史的一部分。回顾过去 70 年的计算机发展史，我们经历了指数级的增长。」

「2000 年，Ray Kurzweil 曾经说过，看看计算能力，它会告诉你什么是可能的。这就是推动进步的动力。起初大家都认为他疯了，但现在我相信大家基本上都认同他的观点。」

Ray Kurzweil

「想想我们为了实现像 GPT-4 这样的项目，付出了多少工程上的努力，从计算基础设施到使用的所有数据集和工具，这其实是全人类在很多方面的巨大努力。」

「具体来说，我们能取得这些成就，是因为我们聚集了来自研究和工程背景的优秀人才。」

「当我们开始这个项目时，让我感到非常有趣的是观察其他实验室的工作方式。你会发现，大多数实验室以研究为主，研究型工程师被告知要做什么，而研究科学家则可以随心所欲。」

「这种方式似乎并不是实际构建一个工作系统的方法，更像是为了追求论文引用数量。如果你真的想产生影响并开发出有用的东西，你需要以不同的方式来组织团队。」

「虽然说起来很简单，但实际上，这涉及到很多相互冲突的思维方式，特别是当你来自不同背景时。」

我们必须尽力去解决这些问题，虽然你永远不能完全解决它们，但可以不断进步并挑战更复杂的版本。这就是我们需要勇于面对困难、勇于挑战的地方。」

不会因为风险的存在而止步不前

建立造福人类的 AGI

Greg Brockman 第一次对人工智能的概念感到兴奋，是在他读到阿兰・图灵（Alan Turing）1950 年发表的关于图灵测试的论文的时候。

他想看看，我们是否能够真正制造出图灵所说的那种机器，一种人类水平的智能，也就是我们所说的 AGI，并让它造福于全人类。

这是 OpenAI 诞生的缘起，也是它的使命和愿景。

为了这个目标，OpenAI 已经工作了 8 年。在这期间，OpenAI 一直在做同样的事情 —— 建立更大的神经网络，让它更有能力，更协调、更安全，与此同时，部署这项技术，并使其发挥作用。

Greg Brockman 称「这就是我认为这项技术最吸引我的地方，每走一步，你都能真正产生影响，真正开始造福人类。你会看到你所建立的东西带来的好处，并真正学会如何减少所有的不利因素。」

迎战新的风险

当 Khan 问及 AI 的安全性问题，Brockman 这样回答「AI 的安全问题有着悠久的历史，早在 50-60 年代，阿瑟・克拉克这样的人就在谈论这个问题。」

《2001：太空漫游》作者阿瑟・克拉克

「我认为，对 AI 拥有这种复杂的情感是非常正确的，我们既要对任何新事物感到惊奇，又要问这是要去哪里，哪里会有陷阱？我认为只有这样，我们才能正确地在这个空间里航行。」

Brockman 提到，一件非常有趣的事情是，AI 是如何变得看起来「令人惊讶」的？

在 90 年代，每个人都认为，如果 AI 可以下棋，就说明进入了 AGI 时代，但实际上，这只是我们要解决的第一件事情，AI 学会下棋并没有让我们真正走得更远。

安全性问题也是一样。并不是说对 AI 安全的前瞻性的担忧一定不会发生，但 Brockman 认为，我们在错误的事情上过于自信了。

他举了一个例子：对于 GPT-3，OpenAI 只是在基础数据集上进行训练后就将其发布，而对于 GPT-4，团队则对模型进行了调整，尽力消除偏见。

事实上 OpenAI 在 2017 年就开始开发这项技术，当时这些模型还没有出现。

现在，GPT-4 带来了一类新的风险，未来还会出现更多新的风险。风险和益处将会并存，关键是如何学会如何面对这种风险。

在实践中学习

当我们在思考 GPT 对教育领域的影响的时候，一些人可能会首先注意到抄袭的问题，Brockman 也承认让学生独立思考非常重要。

但是「对于那些无法获得出色的教育工具的人来说，ChatGPT 是一个工具。教师可以根据自己的喜好，帮助学生进行某种工作并填补教育人员无法做到的空白。」

至于如何制定规则，如何将这项技术融入教育，则需要「获得大量的意见，与大量的教育工作者接触。OpenAI 不是这项事业唯一的决定者，从每个人那里获得广泛的意见很重要。」

「我们为了实现真正的益处，和一线的教育工作者交谈，真正弄清楚他们想要什么。」

我们还需要「真正展示积极面」。

一旦你有了一个有效的正面例子，就很容易围绕它建立标准，如果没有这个，那么就相当于「在黑暗中开枪」。

就像采访者 Khan 谈到的，ChatGPT 对教育的影响取决于怎样使用，比方说我们可以用它来采访历史人物、练习辩论技巧等。

更多正面使用的案例和经验需要在实践中获得。

去年 OpenAI 发布了一篇关于部署语言模型安全标准的博客文章，这篇文章的形成用了 2 年的时间。Brockman 告诉 Khan「这种从实践中学习的迭代部署，是我们现在可以做的最重要的事情」。

每个人都可以获得 AI 的「超能力」

人工智能究竟会削弱人类能力，还是增强人类能力？

Brockman 和 Khan 都站在人工智能会增强人类能力的这一边。

Brockman 乐观地说「现在，拥有一部智能手机就可以开始以一种方式进行创作，而你之前必须购买一堆专业软件，你必须去学校接受大量的培训。」

「我认为我们都可以获得人工智能的超能力，我们可以实现我们想要的目标」。

当然，关于这个问题，每个人都可以有自己的答案，但 Greg Brockman 无疑是一个乐观主义者，这或许也是 OpenAI 不断向前的原因所在。

乐观是油门，悲观是刹车，两者都不可或缺，但是想要前进，我们必须多踩油门而不是刹车。

参考资料：

https://x.com/dotey/status/1791685313670119586

https://www.youtube.com/watch?v=z0S1ORbbQUU

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