2K+170Hz：泰坦军团 27 寸 Nano-IPS 显示器 959 元 6 期免息

泰坦军团 P27GN 显示器 采用 27 英寸 LG Nano-IPS 面板，近期日常售价为 1399 元。

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据介绍，泰坦军团 P27GN 显示器 采用来自 LG Display 的 27 英寸原厂背光模组 Nano-IPS 面板，具备 2560*1440（2K）分辨率、170Hz 刷新率，支持 1ms MPRT 快速响应。

原生 8 bit 色深，覆盖约 98% DC-P3 广色域。具备 Adaptive-Sync 自适应画面垂直同步技术，同时兼容 AMD Free-Sync 和 NVIDIA G-Sync。另外，这款显示器还支持 HDR10 功能。

接口方面，这款显示器配备有 2*HDMI 2.0、2*DP 1.4 接口。配备可调节支架，支持升降、俯仰、垂直旋转、左右旋转。

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