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三星 Galaxy Z Fold6 Ultra 手机存在新证曝光，所用电池已通过认证

2024/5/31 12:27:59 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 31 日消息，消息称三星内部正在开发衍生版 Galaxy Z Fold6 手机，代号为“Q6 Slim”，上市后预估会选择“Slim”、“Pro”和“Ultra”之一作为产品后缀。

根据屏幕供应链咨询公司罗斯・杨（Ross Young）曝料内容，三星会在 2024 年第 4 季度发布这款手机，屏幕比 Galaxy Z Fold6 大，但不支持手写笔输入，下文为了区分，就将其称为 Galaxy Z Fold6 Ultra。

在三星正式发布之前，Galaxy Z Fold6 Ultra 的电池通过印度监管机构 BIS 的认证，型号分别为 EB-BF959ABEEB-BF959ABY

该型号中“BF”代表是用于 Fold 或者 Flip 系列的电池，而三星 Fold 电池型号以 BF9 字符串开头，Flip 电池型号以 BF7 字符串开头。

IT之家查询此前曝光的信息，三星 Galaxy Fold6 的电池型号为 EB-BF956ABYEB-BF957ABY

本次曝光的“BF959”数字要比 Galaxy Fold6 的“BF956/957”更高，应该就是为 Galaxy Z Fold6 Ultra 手机准备的，此前相关消息称该机的型号为“SM-F958”，基本上和电池型号相符。

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关键词：Galaxy Z Fold6三星手机

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