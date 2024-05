三星将为 Galaxy Ring 智能戒指推出“丢失模式”，便于用户寻找追踪

IT之家 5 月 30 日消息,科技媒体 Android Authority 拆解 Samsung Find 应用程序,发现三星计划为 Galaxy Ring 推出“丢失模式”(Lost Mode),方便用户寻找该智能戒指。

该媒体逆向编译 Samsung Find 应用程序的 APK 文件,发现了以下代码内容:

<string name="lost_mode_guide_description_ring">Lost mode helps protect your ring while it's missing.</string> <string name="message_default_ring">I lost my ring. Please help me find it.</string> <string name="ring_dialog_error_ring">Couldn't connect to Ring to start blinking.</string> <string name="ring_dialog_ready_ring">Tap start to make the light on your ring blink.</string> <string name="ring_dialog_ringing_ring">Ring light is blinking.</string> <string name="pairing_lock_description_ring">This ring will be locked to your Samsung account. No one else will be able to use it.</string>

根据代码来看用户如果找不到戒指,那么应用程序就会自动唤醒 Galaxy Ring 上的指示灯,让其不断闪烁,如果应用无法连接让其闪烁,应用程序也会通知用户。IT之家附上相关图片如下:

"丢失" 模式似乎还能让用户从应用程序中锁定自己的三星账户,这样其他人就无法使用戒指或访问你的信息了。

