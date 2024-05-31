2024Q1 全球折叠屏手机报告：华为首超三星成“销冠”，同比增长 257%、占比 35%

IT之家 5 月 31 日消息，根据市场调查机构 Counterpoint Research 公布的最新报告，2024 年第 1 季度全球可折叠智能手机市场同比增长 49%，增幅创下六个季度以来新高。

报告认为推送全球可折叠智能手机市场快速增长的背后，国内几家手机厂商是“主要功臣”，而且华为首次超过了一直领跑市场的三星，跃居季度全球出货量榜首。

IT之家基于图片制作相关表格如下：



2024Q1 市场占有率 2023Q1 市场占有率 占比变化 同比情况 华为 35% 14% 增 21 个百分点 +257% 三星 23% 58% 降 33 个百分点 -42% 荣耀 12% 3% 增 9 个百分点 +460% 摩托罗拉 11%



+1473% 其它 19% 23% 降 4 个百分点 +23% 总计





+49%

该机构显示华为 2024 年第 1 季度出货量增长 257%，全球市场占比 35%，其中主要推动力是设备向 5G 网络的转型。

华为此前推出的折叠设备中只有 LTE 设备，而到 2024 年第 1 季度，华为 5G 折叠屏设备占比飙升至 84%。

去年 9 月发布的华为首款 5G 本本式可折叠手机 Mate X5 已连续三个季度成为中国可折叠手机市场的畅销产品之一。2024 年 4 月，华为还发布了首款 5G 蛤壳机型 Pocket 2，极大地促进了第一季度的出货量。

与华为专注于中国市场不同，HONOR 和摩托罗拉在海外市场的出货量也实现了大幅增长。HONOR 的全球可折叠市场份额从一年前的 3% 跃升至 2024 年第一季度的 12%，成为全球第三大厂商。

同样，摩托罗拉的全球市场份额增至 11%，排名第四，其中 Razr 40（又名 Razr 2023）成为北美市场的顶级机型。

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