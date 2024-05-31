威刚董事长陈立白：下半年 DDR4 内存有望涨价 30%

IT之家 5 月 31 日消息，据台媒《工商时报》报道，存储模组企业威刚董事长陈立白在 2024 台北国际电脑展前的记者交流会上表示，下半年 DDR4 内存有望涨价三成。

陈立白称，DRAM 内存未来行情整体乐观，其中合约价格部分较为稳定，不过现货价格近期略显疲软，下半年 DRAM 内存价格仍有上行空间。

具体来看，由于前段时间 DDR4 内存的涨幅较小，下半年 DDR4 将迎来一波补涨，整体涨幅有望达到 30%；而 DDR5 需求整体不错，价格走势健康。

而来到 2025 年，AI PC 和 AI 手机将真正放量，推动终端设备 DRAM 需求走高，DDR5、DDR4 均仍有一定上涨空间，其中 DDR4 的涨幅预计略大。

近来各大原厂 NAND 闪存产能逐步回升。陈立白认为，如果供应商不能在扩产上保持节制，那 NAND 闪存的价格涨势将受到抑制。

IT之家从另一台媒《经济日报》获悉，陈立白还提到，从芯片制造到数据中心，AI 产业上下游都是“电老虎”，台湾地区当局应谨慎考虑核电站退役计划，确保未来科技行业的发展不会受到缺电限制。

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