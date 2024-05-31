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迈从 G75 系列三模机械键盘首销：Gasket 结构、单键开槽 PCB，99 元起

2024/5/31 15:21:28 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 31 日消息，迈从 G75 系列三模机械键盘将于今晚 8 点在京东现货开售，这款机械键盘采用 Gasket 结构，可选四种轴体，首发赠送“北极雪键帽”，IT之家整理价格信息如下：

  • G75 云谷白：青轴，售 99 元

  • G75 晶石黑：酒红轴，售 149 元

  • G75 Pro 暮光白 / 清屿蓝：白菜豆腐轴 V2，售 199 元

  • G75 Pro 晶石黑 / 冰岛蓝：白菜豆腐轴 V2，售 229 元

  • G75 Pro 暮光白 / 清屿蓝 / 青岚白：抹茶拿铁轴 V2，售 249 元

据介绍，该键盘采用 Gasket 结构，共有五层消音填充，搭载开槽 PC 定位板与 1.2mm 单键开槽 PCB，可选青轴 / 酒红轴 / 白菜豆腐轴 V2 / 抹茶拿铁轴 V2，搭配 ABS 高透键帽，支持全键热插拔，全键无冲

规格方面，该键盘标准版配备 4000 毫安时电池，使用 OEM 键帽高度；Pro 版本配备 8000 毫安时电池，使用原厂键帽高度，IT之家整理键盘参数信息如下：

京东迈从 G75 客制化机械键盘 99 元起直达链接

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关键词：迈从机械键盘

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