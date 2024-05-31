单次 8 小时续航：华为 FreeClip 开放式耳机 1072 元新低 6 期免息

华为 FreeClip 开放式耳机 发售于 2023 年 12 月份，首发价 1299 元。

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华为于 2023 年 12 月，发布了 FreeClip 耳夹耳机，提供星空黑和流光紫两种配色，此次暖星云配色为换色系产品，整体配置与此前版本保持一致，IT之家附产品信息情况如下：

华为 FreeClip 是业界首款左右耳自动识别的开放式耳机，采用“C 形桥”设计，应用镍钛记忆合金，佩戴稳固舒适，单耳仅重 5.6g；C 桥部分则配备自适应传感器，可调节卡扣的夹力，其薄悬臂梁中含有 9 根核心线。

华为 FreeClip 可同时连接两款设备，支持 SBC、AAC 和 L2HC（IT之家注：L2HC 要求 EMUI 13.0 或更高版本）搭载 10.8mm 双磁高灵敏度单元，配合逆声场声学技术，减小漏音，支持左右耳自适应、音频共享等功能；单耳机充满 8 小时持续音乐播放，搭配充电盒 36 小时整机音乐播放续航。

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