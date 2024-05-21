消息称字节跳动约 5000 万美元收购国内开放式耳机厂商 Oladance

IT之家 5 月 21 日消息，据彭博社报道，字节跳动公司以约 5000 万美元（IT之家备注：当前约 3.62 亿元人民币）收购了中国耳机制造商 Oladance，这是其开发可穿戴设备的最新举措。

不愿透露姓名的知情人士表示，字节跳动已敲定此项交易，并派遣员工与这家五年前成立的深圳初创公司 Oladance 合作。报道还称，此次收购引入了一支由经验丰富的前 Bose 工程师组成的团队。

字节跳动正在探索新的硬件类别，寻求将其社交生态系统扩展到手机之外。其中一位知情人士表示，字节跳动管理层看到了将可穿戴设备转变为生成式 AI 服务平台的潜力，其豆包聊天机器人最近成为中国下载次数最多的 ChatGPT 类应用。

字节跳动和 Oladance 没有回应有关该交易的信息。

IT之家查询 Oladance 官网获悉，该公司推出了多款开放式耳机产品，号称已拥有全球 30 + 国家的用户，用户足迹遍布中国、美国、西班牙、泰国、澳大利亚、加拿大、英国、新加坡、印度、日本、法国、德国、瑞士等。

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