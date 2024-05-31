消息称零跑撤销海外拓展部，华为系高管徐军加入后首次“动刀”营销体系

IT之家 5 月 31 日消息，据 21 世纪经济报道，负责销售的华为系高管徐军加入零跑汽车一年 10 个月后，零跑首次“动刀”营销体系。

消息称此次营销体系的调整主要有两大变化：

第一大变化在销售业务。零跑将原有三大销售部门（渠道销售部、行业销售部、零售管理团队）合并成一个“销售部”，对销售体系进行整合。销售部负责人向首席运营官（COO）徐军汇报。

第二大变化是海外业务，零跑撤销了海外拓展部。零跑公告称，零跑公司内部不再单独设立海外部去负责海外业务，相关团队成员分别转移至整车产品线、服务部和管销运营部。

5 月 14 日，零跑汽车和 Stellantis 集团合作成立“零跑国际”，由 Stellantis 集团主导，计划在今年 9 月份将首先进入比利时、法国、意大利、德国等欧洲的九个国家市场。

除大中华地区以外，该合资公司独家拥有向全球其它所有市场开展出口和销售业务，以及独家拥有在当地制造零跑汽车产品的权利，因此零跑撤销海外拓展部的消息也在意料之中。

▲ 零跑国际产品规划

而徐军是零跑上市前从华为跳槽来的高管之一，2023 年初，徐军成为零跑高级副总裁兼首席运营官，分管销售与服务业务。

领跑汽车 2024 年第一季度收益为 34.862 亿元，同比增加 141.7%；公司权益持有人应占亏损为 10.129 亿元，上年同期为 11.33 亿元；汽车总交付量 33,410 辆，同比增 217.9%。毛利率为 1.4%，去年同期为 -7.8%，去年第四季度则为 6.7%。

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