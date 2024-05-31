广汽传祺 M8 大师超级混动版车型上市：WLTC 续航 1057km，26.68 万元

IT之家 5 月 31 日消息，广汽传祺官方今日宣布 M8 大师超级混动版正式上市，市场指导价 26.68 万元。

新车主要是针对动力系统升级，将搭载 2.0T 发动机 + 电机的混动系统，匹配 2 挡 DHT 变速箱，油耗为 6.15L / 100km，WLTC 工况下续航可达 1057km。

上市权益方面，消费者购车可享国家以旧换新可享 7000 元补贴、传祺加码置换补贴至高 20000 元、首任车主 5 年 10 次免费基础保养（含首保）、终身免费不限量基础流量、3 年免费娱乐流量、三电零部件享 8 年或 15 万公里质保基础上、首任车主三电终身质保（非营运车辆）。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 5212/1893/1823mm，轴距则为 3070mm。

IT之家注意到，传祺 M8 大师超级混动版在配置方面将与大师至尊版看齐，包括采用跃迁光栅前脸并配备 LED 大灯、14.6 英寸中控屏 + 12.3 英寸液晶仪表、8155 芯片，支持 L2 级驾驶辅助功能，第二排座椅涵盖加热、通风、按摩等丰富功能，并配备扶手控制屏。

动力部分，新车搭载 2.0T 混动专用发动机与电机所组成的混动系统，匹配 2 挡 DHT 变速箱，综合油耗 6.15L / 100km，WLTC 工况续航里程 1057km。

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