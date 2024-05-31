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四系 Taichi 太极主板齐出，华擎宣布参加 2024 台北国际电脑展

2024/5/31 23:22:46 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 5 月 31 日消息，华擎今日确认将参加即将于下周二开幕的 2024 台北国际电脑展，带来系列主板和显示器新品。

华擎在新闻稿中宣布将对高端定位的 Taichi 太极主板系列进行重大定位调整，合并另外两大旗舰主板系列 AQUA 和 OC Formula，形成更加全面的新 Taichi 太极旗舰主板矩阵。

华擎将在 COMPUTEX 2024 上带来全新打造的 Taichi AQUA、Taichi OCF、Taichi 和 Taichi Lite 系列次世代英特尔和 AMD 主板。

Taichi主板家族

此外也将一并展出新款的 Phantom Gaming 幻影电竞、 Steel Legend 钢铁传奇、Livemixer 创酷派和 Pro 系列主板。

而在工作站领域，华擎将展出分别 AMD 和英特尔平台的解决方案，包括：

采用 AMD WRX90 WS EVO 主板的图像渲染工作站；携手英特尔、曜越共同开发，基于 W790 WS 主板建构的单相浸没式冷却概念系统（IT之家注：搭载来自波律 TAIMAX 的冷液）。

华擎还将支持 UHD 240Hz 与 FHD 480Hz 双模切换的 32 英寸 OLED 显示器 PGO32UFS2B，以及 520Hz 超高刷 27 英寸 IPS 显示器 PG27FFX2A。

PGO32UFS2B 显示器

最后，华擎也将推出多款 180Hz 的中端 Phantom Gaming 显示器，包括 34 英寸曲面屏 PG34QRT3A、27 英寸的 PG27FFT1A 和 PG27QFT2A、25 英寸的 PG25FFT。

2024 台北国际电脑展专题

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关键词：显示器主板华擎2024台北国际电脑展

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