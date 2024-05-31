联想拯救者 27 英寸 2K FastIPS 显示器 R27qe-30 今晚开售，999 元

IT之家 5 月 31 日消息，联想拯救者日前上架了一款 R27qe-30 显示器，预售价 999 元，将于 5 月 31 日晚 8 点支付尾款。

据介绍，这款新品配备 27 英寸 2K FastlPS 显示屏，分辨率为 2560x1440，像素密度 109，支持 180Hz 刷新率、1ms GTG 响应时间、90% DCI-P3 广色域、99% sRGB 专业色域、10bit 等，并获得 VESA DisplayHDR400 认证、德国莱茵硬件护眼 + 不闪屏认证。

此外，该产品还支持 FreeSync 显卡同步技术 + VESA AdaptiveSync 180Hz 可变刷新率认证，消除动态画面下的撕裂 + 延迟 + 卡顿现象。通过暗部增强技术，在保证整体画面不泛白的前提下，提升黑暗环境下的细节显示清晰度。

接口方面，该产品提供 2 个 HDMI2.1、1 个 DP1.4 接口、1 个 3.5mm 音频输出接口。IT之家附主要产品参数：

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