铭瑄推出 MS-B760M GAMING WIFI ACE D4 主板，749 元

IT之家 5 月 31 日消息，铭瑄今日推出了 MS-B760M GAMING WIFI ACE D4 主板。该主板现已在电商平台上架，售价 749 元。

MS-B760M GAMING WIFI ACE D4 面向电竞玩家市场，搭载银霜白散热装甲，点缀以电竞蓝涂装，配备了 2 组 5V ARGB 插针和 1 组 12V RGB 插针。

IT之家对比发现，该主板可视为此前推出的 MS-B760M GAMING WIFI ACE 的变体，在改为支持 DDR4 的同时调整了无线网卡和视频接口。

具体来说，无线网卡从 AX211 降级至 AX201，主板核显视频信号输出口组合从 HDMI+VGA 调整为 HDMI+DP。

MS-B760M GAMING WIFI ACE D4 主板采用 8+1+1 相 50A Dr.MOS 供电设计，铭瑄宣称其可“跑满 i7”，内存部分则是双通道 1SPC 共 2 条 DDR4 内存插槽。

该主板搭载一条 PCIe Gen4x16 的主 PCIe 插槽，还有一条 Gen3x1 的闭口 PCIe 插槽。

存储方面，铭瑄为 MS-B760M GAMING WIFI ACE D4 主板提供了 2 条 PCIe Gen4x4 M.2 2280 插槽，此外还有 3 个 SATA III 接口。

该主板搭载瑞昱 ALC897 声卡和 RTL8111H 千兆有线网卡。

MS-B760M GAMING WIFI ACE D4 的后置 IO 面板配备了 4 个 USB 3.2 Gen1 Type-A 接口和 2 个 USB 2.0 Type-A 接口；前置 IO 则包括 1 组 USB 2.0 插针和 1 组 USB 3.2 Gen1 插针。

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