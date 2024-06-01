请尽快更新，Linux 内核更新修复高危漏洞：可本地提权至 root 权限

IT之家 6 月 1 日消息，美国网络安全与基础设施安全局（CISA）今天更新其已知漏洞（KEV）目录，要求联邦机构在 2024 年 6 月 20 日之前打上补丁，修复追踪编号为 CVE-2024-1086 的 Linux 内核权限提升漏洞。

CVE-2024-1086 是一个高危 use-after-free 漏洞，于 2024 年 1 月 31 日首次披露，存在于 netfilter: nf_tables 组件中，相关漏洞代码于 2014 年 2 月的一项提交并入。

Netfilter 是 Linux 内核提供的一个框架，允许进行各种与网络有关的操作，如数据包过滤、网络地址转换（NAT）和数据包混淆。

造成该漏洞的原因是 "nft_verdict_init ()" 函数允许将正值用作钩子判定中的下拉错误，从而导致 "nf_hook_slow ()" 函数在 NF_DROP 与类似 NF_ACCEPT 的下拉错误一起发出时执行双重释放。

黑客可以利用 CVE-2024-1086，在本地设备上提升权限，最高可以获得 root 级别访问权限。

Linux 多个稳定版目前已经修复，IT之家附上相关版本如下：

v5.4.269 及更高版本

v5.10.210 及更高版本

v6.6.15 及更高版本

v4.19.307 及更高版本

v6.1.76 及更高版本

v5.15.149 及更高版本

v6.7.3 及更高版本

网络安全专家 Notselwyn 今年 3 月在 GitHub 上发帖，展示了如何在 5.14 至 6.6 版本的 Linux 内核上利用该漏洞实现本地权限升级。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。