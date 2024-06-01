消息称一加 Nord 4 手机 7 月发布：骁龙 7+ Gen 3、配 5500 毫安时电池

IT之家 6 月 1 日消息，据外媒 smartprix 报道，一加有望于 7 月在海外推出 Nord 4 手机，这款手机型号为 CPH2621，将搭载高通骁龙 7+ Gen 3 处理器，据称是一加 Ace 3V 的“改名版本”，不过目前价格不得而知。

▲ IT之家图赏：一加 Ace 3V

此外，一加 Nord 4 手机近日还获得了 Eurofins 认证，其中显示这款手机将配备 5500 毫安时电池，支持 80W 有线充电。

IT之家整理 Nord4 手机目前已知参数信息如下：

SoC：高通骁龙 7+ Gen 3

屏幕： 6.74 英寸 2772×1240 分辨率 OLED 屏幕

RAM：12GB/16GB

后置摄像头：50MP 主摄 + 8MP 超广角

电池：5500 毫安时，支持 80W 有线充电

一加最近还在海外推出了 Nord CE4 手机，该手机为 OPPO K12 的海外改名机型，这款手机主打高通骁龙 7 Gen 3 处理器，搭载 5500 毫安时电池，“8GB RAM + 128GB 存储空间”版本起售价为 24999 印度卢比（当前约 2172 元人民币）。

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