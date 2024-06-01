1999 元 → 1220 元：索尼 WF-1000XM5 降噪豆耳机 618 再降价

索尼 WF-1000XM5 真无线降噪耳机 国行版 发售于 2023 年 7 月份，官方上市价 1999 元。

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索尼 WF-1000XM5 在原有的索尼 WF-1000XM4 的基础上进行了全面升级，无论是音质、降噪性能、通话效果还是佩戴舒适度，都有了显著的提升。海外建议零售价为 299.99 美元（IT之家备注：当前约 2159 人民币）。

索尼 WF-1000XM5 在外观设计方面进行了变更，耳机体积更小，采用新型形状设计。为了适应不同大小的耳朵，WF-1000XM5 增加了一个超小号的 SS 耳塞，并且重新设计了耳塞的形状，以减少耳朵内部的气压，提高舒适感。此外，该耳机比上代体积缩小了 25%，重量减轻了 20%。

索尼 WF-1000XM5 采用了新的动圈单元，索尼称之为 Dynamic Driver X，直径从 6mm 增加到 8.4mm，并使用了新的刚性框架设计，可以提供更细腻的人声和更深沉的低音，同时降低失真。

此外，新耳机还搭载了新的 HD 降噪处理器 QN2e 和集成处理器 V2，同样可以带来出色的声音质量和低失真。耳机还支持空间音频，兼容的应用还可以利用集成的 360RA 头部追踪功能，实现更真实的立体声效果。

索尼 WF-1000XM5 每个耳机都配备了三个麦克风和两个处理器，之前分别是两个和一个。新耳机还增加了一个骨传导传感器和改进的前馈麦克风网格，用于语音识别。基于人工智能的降噪算法可以在嘈杂的环境中突出用户的声音，并且耳机还经过专门设计，可以减少风噪。

电池续航方面，索尼 WF-1000XM5 与前代保持一致，耳机可提供 8 小时的播放时间，充电盒可以提供额外的 24 小时播放时间。充电盒支持 Qi 无线充电功能，充电 3 分钟可播放 1 小时。蓝牙版本为 5.3，并支持两台设备多点连接。

索尼 WF-1000XM5 仍然拥有 IPX4 防水性能，并且与 LinkBuds S 一样，耳机和充电盒在某些部件中使用回收材料制成。

软件方面，索尼 WF-1000XM5 配有“点头摇头控制”功能，可通过头部控制接挂电话，并支持智能免摘对话、耳机音量提醒等。

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