1446 元破冰新低：Bose QC45 升级款头戴降噪耳机京东 12 期免息

Bose QC45 升级款 头戴式降噪耳机 发售于 2023 年 9 月份，国行首发价 2499 元。

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IT 之家附 Bose QC45 升级款 头戴式降噪耳机介绍如下：

这款耳机继承了前代的雾面磨砂质感外观，整机净重 240g，耳垫部分包裹光面合成皮革，舒服贴合质感，佩戴起来轻柔不夹头耳。耳罩部分采用抗撞击玻璃纤维尼龙材料及定制金属转轴。

外观上采用便携可折疊设计，不使用时可以轻松折放入收纳包内，不占空间。

其他方面，这款耳机支持蓝牙 5.1 协议，兼容安卓和 iOS 系统，支持同时与两台设备进行配对，并无缝切换。标配 USB-C 接口，一次充电即可续航 24 小时。

以下是 Bose QC45 升级款与老款型号的参数对比：

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