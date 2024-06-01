1033 元破冰新低: 拜雅 Free BYRD 降噪耳机京东 6 期免息

拜雅 Free BYRD 降噪耳机 由 老牌耳机厂商 beyerdynamic（拜雅） 发布于 2022 年 5 月，上市发售价为 2299 元。

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官方表示，拜雅 Free BYRD 结合了音频专家和制造商的专业知识和音质为全球音乐爱好者提供动听的声音，这款耳机具有独特的声音，支持蓝牙简易配对和 ANC 主动降噪，续航长达 11 小时，10 分钟的快速充电可提供长 70 分钟的聆听时间。

据介绍，这款耳机采用了 10 毫米单元，支持的解码技术包括 aptX Adaptive 和 AAC，此外还支持混合技术的数码主动降噪，环境噪音还可以轻松地使用通透模式进行衰减。

官方称，拜雅的声学专家将重点放在耳朵的人体工学上，设计了五种不同大小的亲肤硅胶耳棉供用户选择，以确保拜雅 Free BYRD 卓越的佩戴舒适度，还额外提供三副记忆海绵耳套，特别适合在运动中使用。拜雅 Free BYRD 还通过了 IPX4 认证，可防止水溅。

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