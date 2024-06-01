蔚来第四代换电站 6 月 13 日上线：4 颗英伟达 Orin X 芯片，支持多品牌共享换电

IT之家 6 月 1 日消息，在今日举行的 2024 未来汽车先行者大会上，蔚来官方宣布，首座第四代换电站和 640kW 全液冷超快充桩将于 6 月 13 日在广州正式上线。

IT之家注意到，蔚来第四代换电站于 2023 年 12 月发布，配备 23 个电池仓位，最大日服务 480 次，单次换电时间减少 22%；装备 60㎡站顶光伏系统，每座站每年节约近 1.8 万度电，成为光储充换一体站。

蔚来第四代换电站搭载 4 颗英伟达 Orin X 芯片，配备 6 颗超广角激光雷达，整站算力 1016 TOPS；兼容多规格电池包，支持多品牌共享换电。

根据规划，2024 年全年蔚来将在中国市场新增 1000 座换电站，累计建成超 3310 座；新增 20000 根充电桩，累计建成超 41000 根。

截至 6 月 1 日，蔚来已在全国布局换电站 2428 座，充电桩 22601 根，其中广东省及澳门特区已布局 304 座换电站、其中高速换电站 85 座，2971 根充电桩。

另外，蔚来今日还公布了最新购车政策。2024 年 6 月 1 日起支付定金购买蔚来新车的用户，可享 1.8 万元选装基金、1 万元以旧换新补贴、1 年 NOP+。选择 BaaS 方案购车，额外可享：

月租付 4 赠 1，每成功支付 4 期 BaaS 账单，下 1 期账单即可享受免单优惠，最高可免 12 期；

提车获赠 40 张免费换电券，抵扣换电订单的全额费用，有效期 5 年。

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