蔚来 NIO Power 54 站齐发，建成汽车换电站 1638 座以及充电站 2892 座

IT之家 7 月 31 日消息，蔚来昨日刚刚宣布达成 1600 座换电站里程碑，今日便再次上线 54 站 NIO Power，其中包括 29 座换电站、15 座超充站以及 10 座目充站。

据介绍，目前蔚来共有换电站 1638 座，其中高速公路换电站 449 座，充电站 2892 座 17134 根，三方桩 760,000 + 根。数据显示，蔚来在 7 月共计上线 95 座换电站（其中高速换电站 26 座）、充电站 125 座、充电桩 767 根。

据IT之家此前报道，蔚来本月初还上线了“充电地图”监测网站，可实时监测累计换电次数、换电站、超充站、目的地充电站、接入第三方充电桩等功能。可以随意切换城市，筛选换电站、充电站、第三方充电桩。结合网站上线的时间点，可推测网站近期上线是为记录“里程碑时刻”而铺路。

另外，针对蔚来车主吐槽“其他品牌的插电混动车使用蔚来充电站，导致蔚来用户使用不便”一事。蔚来副总裁沈斐回应称，自己已经让团队快速研究了，对于这类保障性质的、且异常忙碌的充电场站，把烧油的车禁掉，似乎是合理的。如果技术上可行，会马上采取措施，优先保障纯电车辆。

IT之家附新增 NIO Power 位置：

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