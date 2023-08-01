蔚来汽车公布 8 月购车权益：赠 30 张换电体验券，家充桩至高优惠 2700 元

IT之家 8 月 1 日消息，蔚来汽车现已公布 8 月限时购车优惠方案，包括赠送换电体验券、下调家充桩价格、为部分用户免费升级充电桩等。
根据方案，2023 年 8 月 1 日至 8 月 31 日期间支付定金购买蔚来新车的用户，提车后可获赠 30 张换电体验券，可在支付换电订单时用于抵扣全单金额 (含电费及服务费)。此外，蔚来从 8 月 1 日起调整了家充桩售价，优惠幅度在 2700 元到 2000 元。
IT之家附蔚来家充桩价格：
7kW 交流，原售价 7500 元，现售价 4800 元；
7kW 直流，原售价 7500 元，现售价 4800 元；
11kW 直流，原售价 9800 元，现售价 7800 元；
20kW 直流，原售价 16800 元，现售价 14800 元；
另外，享有家充桩首桩权益的用户，使用首桩权益抵扣购买价格维持不变。这些用户可享 7kW 交流 / 直流均免费安装，11kW 直流桩为 2300 元，20kW 直流桩为 9800 元。
复购蔚来 Banyan 全系车型新车的用户，如原先已安装过蔚来 7kW 交流充电桩，可以在原安装地址免费更换为 7kW 直流充电桩 (旧桩需回收)。与此同时，购买过其它品牌新能源车辆的用户，如之前已安装过 7kW 交流充电桩，购买蔚来 Banyan 全系车型新车，可以联系蔚来顾问免费更换为蔚来 7kW 直流充电桩。
蔚来今日还公布了 7 月的布局状况，单月新增 16 家门店，包括 5 家蔚来中心、4 家蔚来空间、4 家蔚来服务中心、3 家蔚来交付中心。蔚来还在该月建成 98 座换电站（海外 3 座），布局 125 座充电站，接入 19681 根第三方充电桩。
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