蔚来汽车公布 8 月购车权益：赠 30 张换电体验券，家充桩至高优惠 2700 元

IT之家 8 月 1 日消息，蔚来汽车现已公布 8 月限时购车优惠方案，包括赠送换电体验券、下调家充桩价格、为部分用户免费升级充电桩等。

▲ 图源蔚来官网

根据方案，2023 年 8 月 1 日至 8 月 31 日期间支付定金购买蔚来新车的用户，提车后可获赠 30 张换电体验券，可在支付换电订单时用于抵扣全单金额 (含电费及服务费)。此外，蔚来从 8 月 1 日起调整了家充桩售价，优惠幅度在 2700 元到 2000 元。

▲ 蔚来权益截图

IT之家附蔚来家充桩价格：

7kW 交流，原售价 7500 元，现售价 4800 元；

7kW 直流，原售价 7500 元，现售价 4800 元；

11kW 直流，原售价 9800 元，现售价 7800 元；

20kW 直流，原售价 16800 元，现售价 14800 元；

另外，享有家充桩首桩权益的用户，使用首桩权益抵扣购买价格维持不变。这些用户可享 7kW 交流 / 直流均免费安装，11kW 直流桩为 2300 元，20kW 直流桩为 9800 元。

▲ 图源蔚来官网

复购蔚来 Banyan 全系车型新车的用户，如原先已安装过蔚来 7kW 交流充电桩，可以在原安装地址免费更换为 7kW 直流充电桩 (旧桩需回收)。与此同时，购买过其它品牌新能源车辆的用户，如之前已安装过 7kW 交流充电桩，购买蔚来 Banyan 全系车型新车，可以联系蔚来顾问免费更换为蔚来 7kW 直流充电桩。

蔚来今日还公布了 7 月的布局状况，单月新增 16 家门店，包括 5 家蔚来中心、4 家蔚来空间、4 家蔚来服务中心、3 家蔚来交付中心。蔚来还在该月建成 98 座换电站（海外 3 座），布局 125 座充电站，接入 19681 根第三方充电桩。

▲ 图源蔚来官博

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