首单人民币跨境结算国产飞机 ARJ21 抵达印尼首都雅加达

IT之家 6 月 1 日消息，据新华社消息，中国飞机租赁集团向印度尼西亚翎亚航空交付的第三架国产喷气式 ARJ21 飞机于 5 月 31 日傍晚抵达印尼首都雅加达。这是国产飞机的首单人民币跨境结算交易。

这架 ARJ21 飞机以租赁出口方式向旗下的翎亚航空交付，中飞租赁在购机端和租赁端均采用人民币结算，租金支付由境内外中资金融机构跨境联动清算。

据印尼翎亚航空副主席李耀民介绍，第三架 ARJ21 将与另外两架同型飞机一起加入印尼东部航线网络，优化该航司飞行网络和服务。同时，飞机采用最新导航技术，飞行安全将得到进一步保障。

翎亚航空系 ARJ21 飞机的首家海外用户。2023 年 4 月，编入翎亚航空机队的 ARJ21 飞机正式投入商业首航。截至目前，ARJ21 已在印尼稳定运营一年，保持零事故的良好记录。

据IT之家此前报道，该飞机于 5 月 29 日完成交付。此次租金划付由中国银行雅加达分行、中国银行上海分行人民币清算中心清算、农业银行上海分行等境内外中资金融机构跨境联动，保障了租金支付的时效性和安全性，使得人民币的结算领域更加丰富，搭载国产飞机出海，有助于打破跨境飞机租赁美元作为结算币种的垄断。

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