首批国产商用 ARJ21 客改货飞机交付：最大商载 10 吨，即将投入航空货运市场

IT之家 10 月 30 日消息，据中国商飞公司官网，杭州圆通货运航空有限公司、中原龙浩航空有限公司在广州各接收了 1 架 ARJ21 客改货飞机。

首批国产商用的 ARJ21 客改货飞机正式开启交付，标志着该型飞机即将投入航空货运市场，国产商用飞机系列化发展迈出坚实一步。

据介绍，此次交付的 ARJ21 客改货飞机最大设计商载 10 吨，设计航程 2778 公里，主要用于国内航线及短程国际航线的货物、邮件和快递等运输业务。ARJ21 客改货项目自 2020 年 5 月正式立项，于 2023 年 1 月获得中国民航局适航批准，成为我国商用飞机第一次客改货的成功实践。

首批交付的 2 架 ARJ21 客改货飞机，预计将投入郑州、上海、广州、深圳等地航线，进一步拓宽中原腹地至粤港澳大湾区、长三角地区等各大城市群的“航空物流大通道”；以及日韩、东南亚等航线，提供多元化国际物流供应服务。

IT之家此前报道，ARJ21 客改货是 ARJ21 项目继公务机之后推出的又一个重要衍生型号，其配备主货舱门全电动作动系统、先进的警示系统、高可靠性的货运系统，具备释压火情抑制、空调包独立控制、良好排水功能。

同时，它具备安全可靠、灵活便捷，容积利用率高、集装器通用性好等优势，可满足 PMC、PAG、AKE 等不同标准尺寸集装容器的装载。

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