国际足联主席因凡蒂诺：正与合作伙伴一起开发新的《FIFA》足球游戏

IT之家 6 月 1 日消息，国际足联主席因凡蒂诺（Infantino）近日在会议上透露，国际足联正与新的合作伙伴合作开发一款全新的 FIFA 系列电子游戏。

我们将开发一款新的电子游戏，因为足球模拟游戏就叫 FIFA。对于全世界数以亿计的少年儿童来说，当他们玩足球模拟游戏时，他们玩的就是《FIFA》，不能被冠以其他名称。 我们正在与新的合作伙伴一起开发一款新游戏，很明显，这款游戏将与我们（FIFA）所做的一切保持一致，它将是“最好的”。所以各位，请为新的《FIFA》电子游戏做好准备吧。

无独有偶，国外游戏零售商 MohPlay Inc 上月底也在 X（推特）上透露，2K 已经获得 FIFA（国际足联）的官方许可，将制作下一款 FIFA 系列足球游戏。

这家零售商曾透露，《FIFA 2K25》将于今年推出，后续的《FIFA 世界杯 2K26》也在路上（IT之家注：下一届世界杯足球赛将于 2026 年在美国、加拿大、墨西哥举行）。

2022 年 5 月，EA 正式结束了与 FIFA 长达近 30 年的合作。2023 年，EA 推出了《EA Sports FC 24》游戏，FIFA 也曾表示，将寻求其他合作伙伴来开发新的“FIFA”系列游戏。

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