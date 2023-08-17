因游戏微交易“传统艺能”，EA 公司再遭罚须缴 1.08 万欧元

IT之家 8 月 17 日消息，EA 因为游戏中含有的“微交易”被罚已经不是一两次了，可谓“传统艺能”，EA 日前又因这项行为遭到罚款，日前维也纳地方法院责令 EA 向在奥地利购买了《FIFA》“终极球队”卡片包的玩家支付 1.08 万欧元（IT之家注：当前约 86076 元人民币）。法院裁定这些战利品箱违反了该地区的相关法规。

据外媒 gamesindustry 报道，在一份声明中，EA 表示：“我们不同意法院的裁决，并认为法院在本案中的事实和依据法律都是错误的。”

不过 EA 同时表示，“虽然我们不同意裁决，但是我们不会再上诉”。

我们决定不对这一狭隘的裁决提出上诉，该决定除了个人索赔以外没有更广泛的法律影响，但我们相信我们的游戏没有触犯相关法律法规，并且我们完全遵守当地法律。我们设计游戏的目的是带来选择、公平、价值和乐趣，并且我们致力于确保我们的奥地利玩家可以继续与数百万其他喜欢这些游戏的玩家一样访问相同的游戏和功能。

▲ 《FIFA》官方游戏截图

IT之家经过查询得知，EA 去年曾在荷兰因“微交易”败诉并被罚款 1000 万欧元（当前约 7970 万元人民币），随后 EA 的申诉也再次失败，因此 EA 将这一案件提交至了荷兰最高法院行政管辖部门，不过法院最终裁定《FIFA》的“终极球队”卡包没有违反相关法律法规。

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