江门低空文旅小镇项目建设启动，预订 100 台小鹏汇天“陆地航母”飞行汽车

IT之家 6 月 2 日消息，6 月 1 日，小鹏汇天宣布，江门低空文旅小镇项目预订 100 台“陆地航母”飞行汽车，并提前支付了预订金。

据介绍，低空文旅小镇项目包括低空飞行体验、飞行汽车展示、飞行汽车养护、情景模拟互动、科普研学旅行、飞行人才培训、配套休闲娱乐服务设施。

IT之家了解到，小鹏汇天“陆地航母”飞行汽车，分为可自动分离结合的“陆行体”与“飞行体”两部分。

飞行体部分是一款纯电动垂直起降航空器，采用分布式电推进系统，满足单点失效安全要求，具备手动 / 自动两种驾驶模式，拥有 270° 的全景双人座舱。

“陆地航母”的陆行体为 4-5 人智能驾驶座舱 ，搭载增程式电驱动力系统，可为飞行体多次补能。整车采用三轴六轮设计，可实现 6X6 全轮驱动及后轮转向具备较好的承载能力和越野能力，陆行体可将飞行体完全收纳至车内并进行地面行驶。

根据此前官方公布的消息，小鹏汇天分体式飞行汽车“陆地航母”将于今年四季度开启预订，明年量产，有望成为全球首款面向个人用户量产交付的分体式飞行汽车。

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