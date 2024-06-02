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马斯克旗下 Neuralink 进军英国，招募脑机接口临床试验参与者

2024/6/2 8:03:28 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 6 月 2 日消息，埃隆・马斯克的脑机接口公司 Neuralink 正式在英国开启患者登记计划，面向有特定神经系统疾病的成年人开放注册，他们有机会参与英国未来的相关临床试验。

尽管目前英国尚未启动相关试验，但符合条件的成年人可以先通过 Neuralink 官网注册患者登记表，以便将来获得最新信息并更快参与试验。

Neuralink 官网上的登记页面写道：“加入英国患者登记计划，可以帮助我们评估您是否符合未来英国 Neuralink 临床试验的初步资格，并且让您及时了解相关试验信息，以及 Neuralink 公司和其技术进展。”

符合条件的英国参与者需年满 18 周岁，并患有四肢瘫痪、视力丧失、听力丧失、失语症或严重肢体截肢等疾病。这与美国的要求类似，美国首位植入 Neuralink 设备的患者诺兰・阿博格 (Noland Arbaugh) 今年 30 岁，因颈部以下瘫痪而报名参与了试验。

需要注意的是，加入英国患者登记计划并不保证一定能参与未来的临床试验。目前，Neuralink 仅有一款名为“Telepathy”的产品，允许用户通过意念控制科技设备。马斯克此前在社交媒体上还预告了另一款名为“Blindsight”的产品。

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关键词：Neuralink脑机接口马斯克

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