马斯克调侃称自己就是外星人，但没人相信

IT之家 5 月 26 日消息，当地时间周四，科技大亨马斯克参加巴黎 Viva Tech 大会时调侃称自己就是外星人，但没有人相信他。

主持人向这位 SpaceX 和特斯拉的老板询问了有关他外星血统的传闻，马斯克笑着回答：“我是外星人，没错，我一直说我是外星人，但没人信我。” 值得注意的是，本次演讲的主题为“你一直想问马斯克却不敢问的任何事”，灵感来自伍迪・艾伦电影的片名。马斯克通过视频方式参会，并解释缺席的原因是参加儿子的毕业典礼。

谈到地球上的外星人时，他继续说道：“人们经常问我是否认为地球上有外星人，但我没有看到任何外星人的证据。如果有的话，我会把它 (证据) 发布在 X 平台上。” 他接着说，“也许我们在这个银河系是孤独的，也许只有我们人类，而我们的意识非常脆弱。”

这位 SpaceX 首席执行官还谈到了他公司的愿景以及他寻找火星生命迹象的使命。他表示：“SpaceX 的长期目标是使人类成为多行星物种。我们需要成为一个可持续发展的多行星文明。这是地球历史上第一次能够做到这一点，这种能力可能只会持续很短的时间。”

随后他指出，“地球上的一些事情将会毁灭我们所知道的地球生命”，并表示“为了我们长期的生存和意识的延续，人类需要移居火星和月球。”

IT之家注意到，活动中，与人工智能 (AI) 和马斯克的另一家公司 XAI 相关的问题也一一被抛出。他批评了 OpenAI 和谷歌的 Gemini，认为“人工智能应该被训练成诚实守信，而不是政治正确。政治正确往往并不真实，这意味着你是在让人工智能说谎，我认为这将适得其反。诚实才是上策。”

马斯克预计他开源的聊天机器人 GrokAI 将会“尽最大努力保持严谨，追求真相，并做到最有趣。如果我们注定要灭亡，那就笑着死去吧。” 不过他也指出，在与 OpenAI 或 Gemini 竞争之前，GrokAI 还有“很多需要追赶的地方”，他表示这可以在年底之前实现。

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